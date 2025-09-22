Они были в шюбе восемь лет.

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская призналась, что до сих пор имеет сложные отношения со своим первым мужем, продюсером Юрием Квеленковым.

В интервью Маричке Падалко певица рассказала, что их брак длился восемь лет и за это время он сделал много для ее творческого и карьерного развития. Однако сейчас они не поддерживают общение, поскольку, по мнению Бужинской, продюсер обижен на нее:

"Мне очень жаль, что он меня не поздравляет с праздниками. Он на меня обижен, что я 20 лет назад ушла от него? Или больше, сколько там. Думаю, что ненавидит".

По словам артистки, при этом бывший муж не отпускает ее, а постоянно "цепляет", пытаясь сделать больно. Она вспомнила, как хотела ему помочь, однако он обиделся, потому что подумал, что она хочет его унизить.

Как сообщал УНИАН, в этом же интервью Бужинская рассказала, что муж настаивал на том, чтобы она сделала аборт в 18 лет.

