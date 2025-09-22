Ее критикуют за внешность и за отношения со скандальным комиком.

Новая избранница скандального комика и тяжелораненного военного Виктора Розового, Яна-Екатерина, вышла на связь и ответила на хейт, который полился на нее в сети после интервью возлюбленного.

В своем Instagram девушка отреагировала на упреки в том, что она выбрала "плохого парня" и призналась, что сейчас пытается всячески абстрагироваться от того, что пишут в сети.

"Хорошо, что у меня достаточно высокая самооценка, чтобы не воспринимать хейт", - написала Яна-Екатерина.

Вместе с тем возлюбленная Розового не могла пройти мимо оскорблений ее внешности, которые распространяются в интернете. В частности пользователи сети позволяют себе писать, что Яна-Екатерина "страшная".

"Интересно наблюдать за тем, как женщины активно занимаются мизогинией, прикрываясь чем-то "правильным". Получается, вы сами себе самые большие враги. Посмотрите в зеркало там действительно идеал? Или, может, у вас идеальные отношения с родными, карьера и внешность? Так почему вы разбрасываетесь оценками людей, которых даже не знаете? Объективность? Да где там", - откровенно высказалась девушка.

Напомним, что недавно вышло громкое интервью бывшей жены Виктора Розового Ольги Мерзликиной, в котором она откровенно рассказала о его абьюзе и изменах.

