Российский актер Хабенский попал в базу Миротворца

13:34, 15 июля 2018
Политика
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Константин Хабенский попал в базу Миротворца / скриншот "вДудь"

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный русскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной является то, что актер в июле 2018 года участвовал в фестивале "Алые паруса Артека" на полуострове.

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Теперь Константину Хабенскому могут угрожать санкции, в том числе запрет на въезд в Украину сроком минимум на три года.

Как известно, в 2014 году Хабенский в соцсети выразил слова поддержки Украине и написал, что осуждает политику президента России Владимира Путина.

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Теги: #оккупированный Крым#база Миротворца