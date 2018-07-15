Российский актер Хабенский попал в базу Миротворца
13:34, 15 июля 2018Политика
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Теперь Константину Хабенскому могут угрожать санкции, в том числе запрет на въезд в Украину сроком минимум на три года.
Константин Хабенский попал в базу Миротворца / скриншот "вДудь"
Российского актера Константина Хабенского внесли в базу данных сайта Миротворец.
"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный русскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причиной является то, что актер в июле 2018 года участвовал в фестивале "Алые паруса Артека" на полуострове.
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Теперь Константину Хабенскому могут угрожать санкции, в том числе запрет на въезд в Украину сроком минимум на три года.
Как известно, в 2014 году Хабенский в соцсети выразил слова поддержки Украине и написал, что осуждает политику президента России Владимира Путина.
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