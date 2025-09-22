Важно вовремя распознать эти схемы.

Отношения всегда предполагают обмен, ведь мы не только получаем заботу, но и отдаем ее. В здоровой паре эти процессы происходят естественно и взаимно. Но если один из партнеров постоянно берет больше, чем отдает, другой человек начинает чувствовать, что его используют.

Как пишет в материале для Forbes психолог Марк Траверс, эксплуатация в паре не всегда очевидна. Это не измена или открытая ложь, а скорее медленное накопление мелких манипуляций, которые постепенно меняют ощущение близости. Эти два ключевых сигнала помогут понять, что отношения стали асимметричными.

1. Поддержка всегда имеет цену

В здоровых отношениях партнеры заботятся друг о друге без ожидания вознаграждения. Именно так функционируют счастливые пары, что подтверждают и классические исследования социальных психологов Маргарет Кларк и Джадсона Миллса ещё с 1979 года.

Но если партнер начинает помогать только ради выгоды, ситуация меняется. На первый взгляд это может выглядеть как щедрость, но впоследствии оказывается скрытым "эмоциональным бухгалтерством". Человек постоянно напоминает, сколько он сделал для вас, и таким образом вызывает чувство долга.

Например, кто-то может поддержать вас перед важной презентацией, а уже через несколько дней использовать это как аргумент: "Помнишь, как я помог тебе на прошлой неделе? Теперь твоя очередь сделать что-то для меня". В такой модели забота превращается в инструмент контроля, а благодарность уступает место чувству обязательства.

Если вы начинаете сомневаться, стоит ли просить о помощи, потому что знаете, что за нее придется "рассчитываться", это серьезный сигнал, что партнерская поддержка стала условной.

2. Ваши потребности почти никогда не учитываются

Еще один маркер, который выделяет Траверс, касается внимательности к потребностям. В исследовании Current Opinion in Psychology отмечается, что здоровая любовь невозможна без способности слышать партнёра и реагировать на его внутренний мир.

Если же человек вас использует, он будет чутким только тогда, когда это выгодно ему самому. Например, он может проявлять заботу, когда ваше настроение прямо влияет на его комфорт. Или же организует романтический вечер только тогда, когда хочет попробовать новый ресторан или ожидает близости. Но когда дело доходит до вещей, которые важны именно для вас, интерес исчезает.

В таких отношениях ваше счастье имеет значение лишь настолько, насколько оно служит интересам партнера. Возникает ощущение, что инициатива, планы и компромиссы работают только в одну сторону.

Спросите себя: когда в последний раз партнер менял планы только ради вас? Способен ли он делать уступки без скрытого раздражения или попытки "договориться на своих условиях"? Если таких примеров почти нет - это ещё один явный сигнал, что динамика отношений стала односторонней.

Ранее доктор философии Шона Спрингер объяснила природу ревности и дала советы, которые помогут понять их причины.

