Артистка вновь появилась на украинской сцене, выступив на днях на сольном концерте Монатика.

Певица Алина Паш (Alina Pash), которая строит карьеру в США, назвала причину, по которой два года не возвращалась в Украину. В своем Instagram исполнительница объявила, что наконец-то дома после двух лет "одиночества".

"И как я могу думать, что Бог меня не любит? Два года без дома. Два года ожидания визы талантов и гринкарты за возможность снова дышать полной грудью и свободно ездить по миру. И вот я здесь. Дома. В Украине", - написала она.

Артистка вновь появилась на украинской сцене, выступив на днях на сольном концерте Монатика во Дворце спорта в Киеве.

Видео дня

"Мы пели, танцевали, кричали в унисон. Волна подняла нас всех, и меня тоже. Я честно скажу - вдохновлена ​​до слез. Я благодарна до мурашек. Я счастлива, что получаю столько любви от друзей, от коллег, от людей, которые просто приходят и дарят мне свои сердца", - отметила Алина Паш.

Она добавила, что, наверное, ей и "нужны были эти два года одиночества, чтобы научиться слышать себя":

"А теперь я снова могу отдавать. С любовью. С правдой. С огнем. Спасибо каждому. Это самый большой подарок - быть вместе".

По информации СМИ, вернулась Алина Паш в Украину еще несколько недель назад. Пребывая в США, она продвигала свои англоязычные треки и при этом удалила большую часть публикаций в социальных сетях, включая посты, связанные с Украиной.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Алина Паш была в центре нескольких скандалов. Наибольший общественный резонанс вызвал Нацотбор на "Евровидение-2022". Пецица выиграла конкурс, однако была дисквалифицирована из-за обвинений в незаконном пересечении границы с оккупированным Крымом в 2015 году.

Вас также могут заинтересовать новости: