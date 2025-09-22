Они вместе уже 10 лет.

Украинская писательница и певица Ирэна Карпа трогательно поздравила своего мужа с годовщиной свадьбы, поблагодарив его за гармоничные отношения.

Как известно, звезда замужем за Людовиком-Кириллом Требюше, который является потомком рода французского писателя и драматурга Виктора Гюго. Ирена опубликовала в своем Instagram-аккаунте их фотографии и кадры со свадьбы, которой сегодня исполнилось 7 лет.

Она вспомнила, каким красивым было начало их отношений: предложение с бриллиантом от "Tiffany & Co." в отеле на Вандомской площади, свадьба в лофте с бассейном в Маре, устрицы и шампанское во дворе для семьи и соседей, медовый месяц на вулканах Реуньона:

"Жизнь в браке - это дей бай дей выбор. Спасибо тебе, что уважаешь мою свободу (и не бесишь меня). Спасибо, что у тебя достаточно активная собственная жизнь, и ты со мной в балансе. Спасибо, что прикрываешь меня с детьми и работаешь папой/мамой, когда я в разъездах. И даже собаку выводишь! Спасибо, что терпишь (и не ведешься) на мои манипуляции, но в большинстве случаев выполняешь мои прямые просьбы".

Как сообщал УНИАН, ранее Карпа призналась, что они с мужем едва не развелись после начала полномасштабной войны в Украине.

