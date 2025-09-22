Голливудская звезда раздумывает о переезде.

Оскароносная актриса Анджелина Джоли высказалась об ограничении свободы и прав в США. Звезда отметила, что несмотря на всю любовь к своей стране, сейчас она ее не признает.

Как передает Variety, во время пресс-конференции на кинофестивале в Сан-Себастьяне, проходящем в Испании, где Джоли представляет фильм "Кутюр", у нее спросили: "Чего вы боитесь, как художница и американка?". На что актриса глубоко вздохнула и даже взяла несколько минут паузы, прежде чем высказать свое мнение.

"Это очень сложный вопрос. Я люблю свою страну, но сейчас я ее не признаю. Я всегда жила на международном уровне, моя семья - международная, мои друзья, моя жизнь... Мое мировоззрение равное, единое и международное. Все, что разделяет или ограничивает личные выражения и свободы кого-либо, я считаю, очень опасно. Сейчас такие серьезные времена, что мы должны быть осторожными и не говорить ничего легкомысленно. Мы живем вместе в очень, очень тяжелые времена", - подчеркнула актриса.

Звезда фильмов "Малефисента", "Мистер и миссис Смит" и "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" ранее отмечала, что раздумывает над переездом из Лос-Анджелеса, но сейчас вынуждена находиться в городе, поскольку ждет совершеннолетия близнецов Нокс и Вивьен, которых она родила в браке с Брэдом Питтом.

Напомним, что об официальном разводе Анджелины Джоли и Брэда Питта стало известно лишь в конце 2024-го, хотя пара не была вместе в течение восьми лет.

