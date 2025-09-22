Актриса откровенно рассказала о своем внутреннем состоянии.

Известная украинская актриса ошеломила поклонников своим состоянием. Наталка Денисенко показалась вся в слезах и рассказала, что произошло.

Звезда сериалов "Домик на счастье", "Крепостная" и "Связь" выложила неожиданное stories в своем блоге в Instagram. Наташа показала, как плачет и призналась, что новый проект стал настоящим испытанием ее нервной системы.

"Чтобы знали, было такое, что я после съемки рыдала в туалете... От напряжения, от отчаяния, от колоссального объема потраченных сил, потому что я не могла справиться с тем объемом, который я взяла на себя", - поделилась она.

Видео дня

Актриса рассказала, что долгое время работает над созданием собственного бренда украшений, и несмотря на определенный восторг и вдохновение чувствует полное истощение.

"Создавать нечто особенное с нуля, за собственные средства, собственными силами это очень нелегко!!! Но это интересный путь, и результат - стоит всех денег и сил!", - отметила Денисенко.

Наташа также добавила, что все это время у нее есть человек, на которого она может целиком и полностью положиться. Однако, кто именно эта личность она не отметила.

"Если бы не один человек, я бы наверняка сошла с ума!" - написала актриса.

Напомним, что не так давно Наталка Денисенко официально развелась с актером Андреем Фединчиком, который сообщил о завершении своей службы в ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: