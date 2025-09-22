Когда планета-воин входит в знак интенсивности, границы важны как никогда.

С 22 сентября 2025 года Марс, планета действия, напора и страсти, резко меняет направление. После нескольких недель дипломатичных Весов, где его острые углы смягчались стремлением к гармонии и справедливости, Марс переходит в глубокие воды Скорпиона - знак, которым он традиционно управляет. Хотя все почувствуют перемены, четырем знакам Зодиака особенно важно защищать свою энергию, им грозит опасность, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Вместе с тем отмечается, что для этих четырех знаков транзит - шанс превратить интенсивность в рост, защитить границы и направить энергию конструктивно. Марс в Скорпионе открывает возможность встретиться с глубинными мотивами, отпустить старые конфликты и превратить страсть в силу.

Скорпион

С Марсом в вашем знаке ваша энергия зашкаливает. Управитель возвращается домой, наполняя страстью, мотивацией и ясностью. Вы готовы достигать целей и использовать магнетизм для привлечения людей и возможностей.

Но с этим приходит и риск – интенсивность может приводить к конфликтам и одержимости. Незначительные проблемы могут казаться монументальными. Главное – сосредоточиться на ключевых целях и не распылять энергию. Направляя силы стратегически, вы становитесь неудержимыми.

Овен

Марс активирует ваш сектор близости, общих ресурсов и трансформации. Появляются темы доверия, уязвимости и финансовых взаимодействий. Сила Марса может вызвать переутомление или подтолкнуть к чрезмерным действиям.

Однако это время для смелости: вы можете превратить страхи и старые шаблоны в силу. Главное – соблюдать темп, выбирать битвы с умом и использовать отдых как инструмент для восстановления энергии.

Телец

Марс в Скорпионе напротив вас создает напряжение. Встречаются чужие амбиции, конфронтации и конфликты, способные истощить ваши силы.

Сейчас важно проявлять проницательность. Не каждая ситуация требует реакции. Укрепляя границы и защищая ценности, вы сохраняете внутреннее спокойствие. Ваша устойчивость – главный ресурс для преодоления хаоса вокруг.

Весы

Марс покидает ваш знак, но оставляет след в сфере самооценки и ресурсов. Вы могли ощущать усталость после недавнего транзита, теперь энергия смещается, побуждая к сосредоточению на собственных приоритетах.

Важно не распылять силы, не сравнивать себя с другими и не брать на себя чужие проблемы. Защищая собственную энергию, вы сохраняете баланс, укрепляете стабильность и привлекаете нужных людей и возможности.

