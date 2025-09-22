С 22 сентября 2025 года Марс, планета действия, напора и страсти, резко меняет направление. После нескольких недель дипломатичных Весов, где его острые углы смягчались стремлением к гармонии и справедливости, Марс переходит в глубокие воды Скорпиона - знак, которым он традиционно управляет. Хотя все почувствуют перемены, четырем знакам Зодиака особенно важно защищать свою энергию, им грозит опасность, пишет журнал Parade.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Вместе с тем отмечается, что для этих четырех знаков транзит - шанс превратить интенсивность в рост, защитить границы и направить энергию конструктивно. Марс в Скорпионе открывает возможность встретиться с глубинными мотивами, отпустить старые конфликты и превратить страсть в силу.
Скорпион
С Марсом в вашем знаке ваша энергия зашкаливает. Управитель возвращается домой, наполняя страстью, мотивацией и ясностью. Вы готовы достигать целей и использовать магнетизм для привлечения людей и возможностей.
Но с этим приходит и риск – интенсивность может приводить к конфликтам и одержимости. Незначительные проблемы могут казаться монументальными. Главное – сосредоточиться на ключевых целях и не распылять энергию. Направляя силы стратегически, вы становитесь неудержимыми.
Овен
Марс активирует ваш сектор близости, общих ресурсов и трансформации. Появляются темы доверия, уязвимости и финансовых взаимодействий. Сила Марса может вызвать переутомление или подтолкнуть к чрезмерным действиям.
Однако это время для смелости: вы можете превратить страхи и старые шаблоны в силу. Главное – соблюдать темп, выбирать битвы с умом и использовать отдых как инструмент для восстановления энергии.
Телец
Марс в Скорпионе напротив вас создает напряжение. Встречаются чужие амбиции, конфронтации и конфликты, способные истощить ваши силы.
Сейчас важно проявлять проницательность. Не каждая ситуация требует реакции. Укрепляя границы и защищая ценности, вы сохраняете внутреннее спокойствие. Ваша устойчивость – главный ресурс для преодоления хаоса вокруг.
Весы
Марс покидает ваш знак, но оставляет след в сфере самооценки и ресурсов. Вы могли ощущать усталость после недавнего транзита, теперь энергия смещается, побуждая к сосредоточению на собственных приоритетах.
Важно не распылять силы, не сравнивать себя с другими и не брать на себя чужие проблемы. Защищая собственную энергию, вы сохраняете баланс, укрепляете стабильность и привлекаете нужных людей и возможности.
