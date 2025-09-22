Новая лента от студии А24 выйдет на экраны украинских кинотеатров 27 ноября 2025 года.

Вышел украинский тизер-трейлер романтической фэнтезийной комедии "Вечность" (Eternity) от студии А24, главную женскую роль в которой исполнила звезда Marvel Элизабет Олсен (Ванда Максимофф / Алая Ведьма).

В центре сюжета фильма – женщина по имени Джоан, которая после смерти должна сделать выбор: с кем провести вечность в потусторонней жизни. Сначала все выглядит просто, ведь на перепутье героиня встречает своего любимого мужа Ларри, с которым она провела всю свою жизнь. Однако вскоре на горизонте появляется также ее первый муж Люк, который погиб молодым и ждал ее десятилетиями.

Партнерами Олсен на съемочной площадке стали Майлз Теллер ("Топ Ган: Мэверик", "Ущелье", франшиза "Дивергент") и Каллум Тернер ("Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда", "Эмма", сериал "Повелители воздуха").

Еще одну важную роль медиатора в потусторонней жизни сыграла лауреат премии "Оскар" Да'Вин Джой Рэндольф ("Оставленные", "Шпионка на свадьбе").

Режиссером фильма выступил Дэвид Фрейне, который до этого снял боди-хоррор "Третья волна зомби" и романтическую комедию "Свидание с Эмбер".

Мировая премьера ленты состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2025 года.

Как сообщила пресс-служба кинокомпании Adastra Cinema, которая является дистрибьютором фильма в Украине, в украинский прокат "Вечность" выйдет 27 ноября 2025 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 88% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 64 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

