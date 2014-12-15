СМИ: В Симферополе судят местного жителя, сжегшего заживо переселенца из Донбасса

Об этом 15 декабря сообщили в так называемом управлении Следственного комитета Крыма, передает Крым.Реалии.

По данным следствия, в сентябре 2014 года обвиняемый на участке дороги между двумя селами в Симферопольском районе, поссорившись с приятелем, нанес ему несколько ударов молотком по голове.

«Решив, что тот умер, мужчина достал из своей машины канистру с бензином и облил им землю вокруг потерпевшего, после чего поджег его и уехал. Утром 11 сентября еще живого обгоревшего мужчину обнаружили местные жители и доставили в больницу, где он скончался от полученных телесных повреждений», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Читайте такжеИз зоны АТО и Крыма уже выехало свыше 555 тысяч человекКак сообщает «рупор» самопровозглашённого правительства Крыма сайт Крыминформ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, обвиняемый ранее был судим за убийство и отбывал наказание в Донецкой области, где познакомился с потерпевшим.

Потерпевший приехал в Крым летом этого года из зоны поведения антитеррористической операции на востоке Украины.

В конце февраля, начале марта 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота России войска без опознавательных знаков оккупировали Крымский полуостров.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование и считают, что Крым Россия аннексировала.

После этого США и Европейский союз ввел ряд экономических санкций в отношении России. Запад продолжает настаивать на том, что Крым является частью Украины.