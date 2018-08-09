Как 18-летняя: София Ротару удивила поклонников снимками с дня рождения (фото)

Стоит отметить, что по случаю дня рождения, родные преподнесли Ротару трогательный сюрприз.

7 августа легендарной украинской певице, народной артистке СССР Софии Ротару исполнился 71 год.

В день рождения певицы в Сети появились ее новые снимки, которые потрясли многочисленных поклонников артистки. На фотографиях Ротару выглядит еще более свежей и молодой.

День рождения звезда отмечала в семейном кругу. Однако в этот день именинница не забывала и о своих поклонниках, которые просто засыпали поздравлениями в социальных сетях. На своей странице в Instagram звезда опубликовала несколько снимков с шикарного торжества.

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Стоит отметить, что по случаю дня рождения, родные преподнесли Ротару трогательный сюрприз. Встав утром с постели, София Михайловна обнаружила, что ее дом украшен большим количеством корзин с цветами и воздушными шариками.

Украшения были в нежно-розовой гамме с блестками и лошадками. Впрочем, тема детского праздника очень актуальна, ведь Ротару совсем не выглядит на свой реальной возраст.