"Достали": любовница мужа Ани Лорак резко ответила хейтерам

Яна Беляева пригрозила блокировать своих недоброжелателей в случае критики.

Яна Беляева, которую называют возможной любовницей Мурата Налчаджиоглу - мужа украинской певицы Ани Лорак резко ответила своим недоброжелателям.

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Так, в Instagram Stories девушки появился пост, в котором она пишет, что комментаторы ее "достали".

"Инстаграмм меня разблокировал. Так что хочу предупредить своих хейтеров, с сегодняшнего дня за каждый плохой коммент - в блок. Вы меня мягко говоря уже достали", - написала Беляева.

Напомним, в конце июля мужа Ани Лорак заметили в одном из киевских караоке в объятиях молодой девушки. Мурат нежно обнимал спутницу и гладил внутреннюю сторону ее бедра. Ночное заведение пара якобы также покинула вместе.

СМИ сообщили, что с Муратом находилась Яна Беляева. Сама же она недавно заявила, что готовится к финалу конкурса красоты. Яна - финалистка "Мисс Украина Вселенная-2018".