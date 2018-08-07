Улетела с дочкой: Ани Лорак нарушила молчание после новости об измене мужа
Ани Лорак вернулась в Инстаграм спустя неделю после того, как в сеть попало скандальное видео с ее супругом Муратом.
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Певица опубликовала первый пост после долгого молчания. На снимке Каролина целует дочку Софию в нос. Геолокация указывает на то, что фото сделано в Иерусалиме.
Снимок собрал рекордное количество лайков в Инстаграме певицы - больше 220 тысяч. Видимо, этими сердечками поклонники певицы хотят продемонстрировать ей свою поддержку.
Как сообщалось, певица на неделю пропала из соцсетей после новости об измене мужа. Мужа Ани Лорак заметили в одном из киевских караоке в объятиях молодой девушки. Мурат нежно обнимал спутницу и гладил внутреннюю сторону ее бедра. Ночное заведение пара якобы также покинула вместе.
Певица измену мужа никак не комментировала.