Улетела с дочкой: Ани Лорак нарушила молчание после новости об измене мужа

10:58, 07 августа 2018
Общество
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Ани Лорак показала фото с дочкой / фото instagram.com/anilorak

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Певица опубликовала первый пост после долгого молчания. На снимке Каролина целует дочку Софию в нос. Геолокация указывает на то, что фото сделано в Иерусалиме.

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Снимок собрал рекордное количество лайков в Инстаграме певицы - больше 220 тысяч. Видимо, этими сердечками поклонники певицы хотят продемонстрировать ей свою поддержку.

Как сообщалось, певица на неделю пропала из соцсетей после новости об измене мужа.  Мужа Ани Лорак заметили в одном из киевских караоке в объятиях молодой девушки. Мурат нежно обнимал спутницу и гладил внутреннюю сторону ее бедра. Ночное заведение пара якобы также покинула вместе.

Певица измену мужа никак не комментировала.

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Теги: #Ани Лорак в России#Ани Лорак