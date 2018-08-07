Улетела с дочкой: Ани Лорак нарушила молчание после новости об измене мужа

Певица опубликовала первый пост после долгого молчания. На снимке Каролина целует дочку Софию в нос.

Ани Лорак вернулась в Инстаграм спустя неделю после того, как в сеть попало скандальное видео с ее супругом Муратом.

Читайте такжеАни Лорак сняла обручальное кольцо после новости об измене мужа

Певица опубликовала первый пост после долгого молчания. На снимке Каролина целует дочку Софию в нос. Геолокация указывает на то, что фото сделано в Иерусалиме.

A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Aug 6, 2018 at 9:55am PDT

Снимок собрал рекордное количество лайков в Инстаграме певицы - больше 220 тысяч. Видимо, этими сердечками поклонники певицы хотят продемонстрировать ей свою поддержку.

Как сообщалось, певица на неделю пропала из соцсетей после новости об измене мужа. Мужа Ани Лорак заметили в одном из киевских караоке в объятиях молодой девушки. Мурат нежно обнимал спутницу и гладил внутреннюю сторону ее бедра. Ночное заведение пара якобы также покинула вместе.

Певица измену мужа никак не комментировала.