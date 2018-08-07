"Муж снимал квартиру в Киеве и тягал туда любовниц": знакомые Ани Лорак назвали ее брак фиктивным

По словам знакомых пары, муж Ани Лорак изменял ей всегда - даже когда Ани Лорак была беременна. Сама Ани Лорак никогда не акцентировала внимание на личной жизни, а в семейных трудностях винила себя.

Знакомые артистки в Украине поведали о реальной ситуации внутри семьи Ани Лорак и причинах разлада с супругом.

Об этом сообщает "СтарХит". Многие из них считают брак Лорак с Налчаджиоглу фиктивным.

«Ани Лорак со своим турецким мужем давно живут в фиктивном браке. Он ей изменял, скотина, всегда. Еще беременной ее опозорил и нервы женщинами на букву «б» потрепал. Снимал квартиру в Киеве и тягал туда шмар, пока она Сонечку носила в животе. Все это знают у нас в Украине. Раньше он хоть стеснялся. А теперь совсем охренел и изменяет уже открыто»,- заявила киевлянка Амелия Поганич.

«Всю жизнь Мурат вел себя по отношению к жене скверно, он еще сто лет назад имел любовниц. Двух девушек я лично знала. У одной роман с ним был лет 7 назад, у другой - 4 года назад. Одна из них была дизайнером. Помогала им с ремонтом квартиры. Так вот, дизайн был и в постели. Не обходил этот турецкий менеджер ни одну юбку. А где он и где его жена? Он никто, обычный служащий отеля, из грязи в князи. Она сделала его крутым, а он все эти годы ее вот так «благодарит»»,- утверждает еще одна жительница Киева Светлана Коба.

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Интересным фактом является то, что и сама Ани Лорак никогда не акцентировала внимание на личной жизни, а в семейных трудностях винила себя, ведь она не могла проводить с мужем достаточно времени из-за большой загруженности.

"Это наталкивает некоторых людей на рассуждения о том, что брак действительно был пиар-ходом, а сама Ани также не верна своему мужу. Так, некоторое время назад в Сети ходили слухи о связи Лорак с женатым российским олигархом преклонного возраста, поселившим ее в своем элитном поселке и оплачивавшим ее дуэты со своим сыном", - сказано в сообщении.

Напомним, конце июля мужа Ани Лорак заметили в одном из киевских караоке в объятиях молодой девушки. Мурат нежно обнимал спутницу и гладил внутреннюю сторону ее бедра. Ночное заведение пара якобы также покинула вместе.