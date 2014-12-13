СБУ организует закрытый канал для сбора информации о преступлениях против Евромайдана

Как сообщили в пресс-центре СБУ, все располагающие любой информацией, которая может помочь расследованию, могут обращаться по существующему телефону «горячей линии»: 0-800-501-482 (звонки принимаются круглосуточно). Сообщения можно присылать также на новую электронную почту по адресу: tribunal@ssu.gov.ua.

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Советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский отметил, что по просьбе адвокатов Героев Небесной сотни расширены функции «горячей линии» и создан отдельный канал для сообщений о правонарушениях, совершенных против участников Майдана. Договоренность об этом была достигнута 12 декабря во время встречи адвокатов с председателем СБУ Валентином Наливайченко.

Как известно, в СБУ создана координационная группа для помощи в расследовании преступлений против Евромайдана. Главным заданием группы, в которую вошли адвокаты семей Героев Небесной Сотни и многочисленная группа специалистов СБУ, является ускорение расследования преступлений, совершенных режимом.

Маркиян Лубкивский сообщил, что вчера состоялась уже третья встреча группы, которую, по его словам, успели окрестить будущим прообразом Национального трибунала. «Еще раз отмечу - подследственность не наша, но принципиальной является позиция СБУ, что истина должна быть установлена любой ценой», - заявил Маркиян Лубкивский.