СБУ: преступления против активистов Майдана должны расследовать специальные прокуроры и судьи



Об этом председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил в прямом эфире на 5-ом канале.

По его словам, проблема расследования и принятия решений о преступлениях по отношению к активистам Евромайдана заключается в том, что пока еще не удалось преодолеть коррупцию в судах и правоохранительных органах.

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«Поэтому нужно назначить специальных судей, специальных прокуроров и расследовать преступления против Майдана», - сказал председатель СБУ.

Он также отметил, что доказательств и свидетельств о тех преступлениях очень много, а потому очень важно, чтобы и потерпевшие, и родственники погибших, и адвокаты давали показания, которые концентрировались бы в едином следственном органе.