Даша Астафьева в прозрачном нижнем белье: украинская звезда Playboy поделилась гарячими снимками (фото)

18:10, 02 августа 2018
Общество
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Даша Астафьева поделалилась кадрами с новой фотосессии / Instagram

На снимках знаменитость позирует в прозрачном нижнем белье и легкой накидке. На ней парик с длинными кудрявыми локонами, Даша игриво демонстрирует свои аппетитные формы на фоне большого окна.

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Несколько месяцев назад Астафьева объявила войну лишним килограммам и занялась своим телом.

 Недавно, напомним, Астафьева демонстрировала поклонникам новый образ, примерив парик блондинки.

Но все-таки с темным цветом волос певица выглядит намного гармоничнее. 

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Теги: #Даша Астафьева