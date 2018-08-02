Даша Астафьева в прозрачном нижнем белье: украинская звезда Playboy поделилась гарячими снимками (фото)
18:10, 02 августа 2018Общество
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Несколько месяцев назад Астафьева объявила войну лишним килограммам и занялась своим телом.
Даша Астафьева поделалилась кадрами с новой фотосессии / Instagram
Даша Астафьева решила подогреть интерес поклонников, опубликовав в фотоблоге кадры из новой фотосессии.
На снимках знаменитость позирует в прозрачном нижнем белье и легкой накидке. На ней парик с длинными кудрявыми локонами, Даша игриво демонстрирует свои аппетитные формы на фоне большого окна.
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Несколько месяцев назад Астафьева объявила войну лишним килограммам и занялась своим телом.
Недавно, напомним, Астафьева демонстрировала поклонникам новый образ, примерив парик блондинки.
Но все-таки с темным цветом волос певица выглядит намного гармоничнее.
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