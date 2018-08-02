Настя Каменских попала в больницу с отравлением: певица показала "душераздирающие" кадры (фото)

О том, что певица в больнице стало известно из ее Instagram Stories. Настя записала короткий ролик, в котором рассказала, что отравилась.

Известная украинская исполнительница Настя Каменских (NK), которая удивила неожиданным дуэтом с российской певицей Любовью Успенской, оказалась под капельницей.

О том, что певица в больнице стало известно из ее Instagram Stories. Настя записала короткий ролик, в котором рассказала, что отравилась.

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"Я очень сильно отравилась пять дней назад и решила, что самостоятельно смогу себя привести в форму. Но, к огромному сожалению, у меня это не получилось, мне становилось все хуже и хуже, меня еще больше тошнило, больше ходила в туалет. И все равно, в конце концов я пришла в больницу и сделала себе капельницу", - поделилась певица.

"Это душераздирающее видео говорит о том, что не затягивайте, а сразу идите к врачу", - добавила Каменских.