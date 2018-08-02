В сети показали украинский трейлер фильма "Женщина на войне" (видео)

Фильм рассказывает о деградации общества и борьбе 50-летней главной героини.

В сети появился первый официальный украинский трейлер трагикомедии "Женщина на войне", закрытый пресс-показ которой состоялся на Одесском кинофестивале. Видео появилась на YouTube канале Arthouse Traffic.

Режиссером киноленты выступил Бенедикт Эрлингссон. Фильм рассказывает о деградации общества и борьбе 50-летней главной героини. Женщина решила взять на себя роль защитницы природы Исландии.

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Отметим, что мировая премьера фильма состоялась на Неделе критики Каннского международного кинофестиваля. Там картина уже получила приз SACD за музыкальное оформление. Среди членов украинской команды, работавшей над созданием картины – исполнительный продюсер Марианна Новикова, второй режиссер Василий Белоусов, видеоинженер Игорь Косенко, художник по костюмам Мария Керо и декоратор Люся Малышко.

Лента была частично профинансирована Украиной: Госкино выделило на съемки 10 млн грн (общий бюджет фильма составил 76 млн).