The Hardkiss спели о Боге и корабельной катастрофе (видео)

Также коллектив представил видео к песне. Его снимали в студии, где проводилась запись будущей пластинки. Режиссером стал гитарист группы Вел Бебко.

The Hardkiss выпустила новую песню Free Me ("Освободи меня"). Она войдет в 3 альбом группы "Залізна ластівка", который выйдет в сентябре этого года.

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"Человек, который выжил после кораблекрушения, ухватился за обломок и обращается к Богу. Он просит освобождения от всего плохого, от боли, которую мог причинить другим. Он понимает, что будущего не будет, если не отпустить свое прошлое. Но мы любим хэппи-энды, поэтому человек услышан, прощен и видит желанный берег", - рассказывает об идее песни вокалистка группы Юлия Санина.

Также коллектив представил видео к песне. Его снимали в студии, где проводилась запись будущей пластинки. Режиссером стал гитарист группы Вел Бебко.

"Мы завершаем работу над альбомом, и нам захотелось поделиться подробностями того, что происходит. В видео нет ничего лишнего: только группа, студия и музыка. Периодически всплывают кадры из прошлого - наши самые важные и интересные выступления. Для артиста выход на сцену - это тоже своеобразное освобождение, обмен энергией", - говорит Бебко.

19 ноября The Hardkiss вживую представят материал с нового альбома "Железная ласточка" в столичном Дворце спорта.