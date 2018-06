Алкоголь снижает риск болезней сердца - врачи

Исследователи из университета Южной Каролины (Department of Family Medicine at the Medical University of South Carolina), проанализировали данные о состоянии сердечно-сосудистой системы почти восьми тысяч людей в возрасте от 45 до 64 лет. Врачи пришли к выводу, что даже убежденным трезвенникам по достижении среднего возраста стоит умеренно употреблять алкоголь. Умеренное потребление составляет не более 40 граммов чистого алкоголя в день, что соответствует двум бокалам вина или ста граммам крепких напитков. У тех, кто начал употреблять алкоголь в среднем возрасте риск сердечно-сосудистых заболеваний на 40% ниже, чем у непьющих ровесников. Любые алкогольные напитки в умеренных дозах дают положительный эффект, но самые лучшие результаты оказались у тех, кто употребляет только вино.

Радио Свобода