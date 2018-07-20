Звезда "Орла и Решки" пришла на вечеринку с российским певцом и засветила округлившийся живот (фото, видео)

Журналисты обсуждают заметные изменения в фигуре Тодоренко.

Популярная телеведущая, звезда тревел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко намекнула на отношения с российским певцом Владом Топаловым.

Так, Регина и Влад посетили вечеринку Glamour, после которой ведущая выложила совместное фото с Топаловым в своем Instagram.

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"Важный вывод сегодняшнего мероприятия Glamour: если ты рядом с мужчиной, который поддерживает тебя в любых безумных начинаниях, верит в твой успех и любит всем сердцем, значит, пора забрать его домой с этой шумной вечеринки, пока другие не обратили внимание!.. Когда человек верит в женщину и гордится ее достижениями, - это большое счастье!" - написала Регина.

Также журналисты заметили округлившийся живот артистки. Сама Регина пока не комментирует свое состояние.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, певицу и ведущую "Орла и Решки" Регину Тодоренко заподозрили в том, что она встречается с российским певцом, экс-участником дуэта Smash Владом Топаловым.