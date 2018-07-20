"Лицо как у мумии": на Ани Лорак обрушился шквал критики за фото в Юрмале

Подписчики обвинили певицу в чрезмерном увлечении пластикой.

❤️ Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 19 Июл 2018 в 10:29 PDT

Регулярно выступающая в России украинская певица Ани Лорак на этот раз отправилась на музыкальный фестиваль в Юрмалу.

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Артистка выложила в Instagram свежий снимок, на котором позирует платье цвета хаки. Однако подписчикам певицы фото не понравилось. Они обвинили певицу в чрезмерном увлечении пластикой.

"Переборщила с пластикой", "Что с ногами?", "А что случилось с её лицом?", "Лицо сделала как у мумии. В её возрасте рано операции делать, она и так красивая была только изуродовала себя", "Из красавицы превратилась в монстра", "С каждым днем все хуже", - раскритиковали Лорак подписчики.

Как сообщал УНИАН, ранее Ани Лорак обвинили в чрезмерном увлечении пластикой и посоветовали "завязывать" с ботоксом.