Горячие танцы: в сети появился совместный клип Монатика и Дорофеевой (видео)

13:16, 19 июля 2018
Общество
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Дорофеева и Мonatik записали яркий клип на песню "Глубоко" / скриншот

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Видео размещено на YouTube-канале "Время и стекло". Клип артисты сняли в знаменитом "Пузырчатом Доме" Пьера Кардена, который находится в Каннах. Дом полностью лишен каких бы то ни было углов, напоминая россыпь мыльных пузырьков, вылетевших на побережье. Здание и внутри все пузырчатое: круглые окна, шарообразные залы, выходящие к морю площадки и террасы пузырятся. Причудливый образ подчеркивается естественным розовым цветом дома.

В клипе артисты демонстрируют зажигательные танцы в ярких нарядах. Фанаты уже успели одобрить видео.

"Очень красивый клип!", "Такой креативный клип", "Локация классная", - пишут фанаты звезд.

Ранее сообщалось, что Настя Каменских похвасталась аппетитными формами.

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Теги: #клип#Монатик#Надя Дорофеева