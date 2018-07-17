"Видны морщины": новое фото Ани Лорак раскритиковали в сети

Снимок Ани Лорак набрал более 84 тысяч лайков.

Опальная украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками новым фото. Но многим оно не понравилось: одни раскритиковали волосы певицы, другие - губы, а третьи заметили морщины у звезды.

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Снимок артистка опубликовала в своем Instagram. "Губки потрескались?", "Морщины видны", "Фотография не очень", "Вы невероятная красотка", "Страшилка", "Убейте своего стилиста, что он сделал с вашим волосами", "Подстриглась?", - пишут в комментариях под фото.

Ранее Ани Лорак, которая сейчас работает и проживает в России, снова нарвалась на критику поклонников за новое "полуголое" фото.