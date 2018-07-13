"Клип взорвет интернет": новая песня Монатика и Дорофеевой появилась в сети (видео)
10:47, 13 июля 2018Общество
129 0
Менее, чем за час после публикации, трек собрал почти 50 тысяч просмотров на YouTube.
Новая Песня Монатика и Дорофеевой
В сети появилась полная запись новой песни Monatik и солистки группы "Время и Стекло" Нади Дорофеевой.
Читайте такжеВид сзади: Надя Дорофеева продемонстрировала соблазнительную фигуру в купальнике (фото)
Полную версию совместного трека опубликовали на канале "Время и Стекло" в YouTube. Менее, чем за час после публикации, трек собрал 50 тысяч просмотров на YouTube.
Подписчики в комментариях весьма лестно отзываются о совместной работе двух популярных украинских певцов.
"Ого, это просто ядерный взрыв!!!! Клип взорвет интернет. Вы крутые!", "Очень круто! Ждем клип!", - пишут пользователи.
Как сообщал УНИАН, новая песня группы "Время и Стекло" в первые сутки вырвалась в топ трендов YouTube.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter