"Клип взорвет интернет": новая песня Монатика и Дорофеевой появилась в сети (видео)

Менее, чем за час после публикации, трек собрал почти 50 тысяч просмотров на YouTube.

В сети появилась полная запись новой песни Monatik и солистки группы "Время и Стекло" Нади Дорофеевой.

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Полную версию совместного трека опубликовали на канале "Время и Стекло" в YouTube. Менее, чем за час после публикации, трек собрал 50 тысяч просмотров на YouTube.

Подписчики в комментариях весьма лестно отзываются о совместной работе двух популярных украинских певцов.

"Ого, это просто ядерный взрыв!!!! Клип взорвет интернет. Вы крутые!﻿", "Очень круто! Ждем клип!﻿", - пишут пользователи.

Как сообщал УНИАН, новая песня группы "Время и Стекло" в первые сутки вырвалась в топ трендов YouTube.