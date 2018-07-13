"Клип взорвет интернет": новая песня Монатика и Дорофеевой появилась в сети (видео)

10:47, 13 июля 2018
Общество
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Полную версию совместного трека опубликовали на канале "Время и Стекло" в YouTube. Менее, чем за час после публикации, трек собрал 50 тысяч просмотров на YouTube.

Подписчики в комментариях весьма лестно отзываются о совместной работе двух популярных украинских певцов. 

"Ого, это просто ядерный взрыв!!!! Клип взорвет интернет. Вы крутые!﻿", "Очень круто! Ждем клип!﻿", - пишут пользователи.

Как сообщал УНИАН, новая песня группы "Время и Стекло" в первые сутки вырвалась в топ трендов YouTube.

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Теги: #Монатик#Надя Дорофеева