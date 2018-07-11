В рамках мирового турне Twenty One Pilots приедут с концертом в Киев

В творческом активе коллектива 5 альбомов и более 10 видеоклипов.

Популярный американский дуэт Twenty One Pilots приедет в Украину в рамках мирового тура The Bandito Tour.

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Концерт состоится в киевском Дворце Спорта 30 января 2019 года, сообщается на официальном сайте коллектива.

Зарегистрировавшись на сайте www.twentyonepilots.com/banditotour до 15 июля, поклонники дуэта смогут приобрести билет на концерт в предпродаже, которая открывается 17 июля. Основная продажа билетов стартует 20 июля.

Группа Twenty One Pilots образовалась в 2009 году в городе Колумбус, штат Огайо. Сейчас дуэт состоит из вокалиста Тайлера Джозефа и барабанщика Джоша Дана.

В творческом активе коллектива 5 альбомов и более 10 видеоклипов. Наиболее популярными хитами Twenty One Pilots являются сингл Heathens, ставший саундтреком к фильму "Отряд самоубийц", и песня Stressed Out, за которую в 2017 году группа получила премию Грэмми в номинации Лучший поп-дуэт.