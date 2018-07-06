"Ой, а что это со штанами?": Ани Лорак похвасталась новым "рабочим" фото

Как отметили пользователи, дресс-кода, видимо, в офисе Ани Лорак нет.

Опальная украинская певица Ани Лорак, активно выступающая в России, опубликовала новое фото, на котором она в офисе.

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Снимок звезда показала на своей странице в Instagram. "Сегодня немного поработала в офисе! Как ваши дела?", - говорится в подписи к фото артистки.

В комментариях под кадром пользователи сети начали писать о наградах Ани Лорак, запечатленных на фото, и о ее наряде: "Так вот, где все награды!", "Такой скромный пьедестал?", "Дресс-кода, видимо, в вашем офисе нет", "Что за ужасные джинсы?", "Ой, а что это со штанами?", "Джинсы - ужас".

Ранее Ани Лорак выложила в сеть новую фотографию в откровенном наряде, за который ее сразу же раскритиковали.