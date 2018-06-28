В Киеве заметили солиста Rammstein Тилля Линдеманна (фото)

21:23, 28 июня 2018
Общество
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Facebook/Виталий Белецкий

Соответствующее фото опубликовал в Facebook активист Виталий Белецкий.

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"К нам приехал Линдеманн, Rammstein", - подписал он фото.

По его словам, музыкант прогуливался в Киеве без охраны, лишь с переводчиком и еще одним сопровождающим. Они приехали на Почтовую площадь к месту пикета, где активисты публично выступают за создание музея в этой части столицы.

Напомним, что по сообщениям некоторых СМИ, Тилль Линдеманн является отцом новорожденного ребенка украинской певицы Светланы Лободы.

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Теги: #Киев#Тилль Линдеманн