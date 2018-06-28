В Киеве заметили солиста Rammstein Тилля Линдеманна (фото)
21:23, 28 июня 2018Общество
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По сообщениям некоторых СМИ, Тилль Линдеманн является отцом новорожденного ребенка украинской певицы Светланы Лободы.
Facebook/Виталий Белецкий
Солиста рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна заметили на Почтовой площади в центре Киева.
Соответствующее фото опубликовал в Facebook активист Виталий Белецкий.
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"К нам приехал Линдеманн, Rammstein", - подписал он фото.
По его словам, музыкант прогуливался в Киеве без охраны, лишь с переводчиком и еще одним сопровождающим. Они приехали на Почтовую площадь к месту пикета, где активисты публично выступают за создание музея в этой части столицы.
Напомним, что по сообщениям некоторых СМИ, Тилль Линдеманн является отцом новорожденного ребенка украинской певицы Светланы Лободы.
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