Тина Кароль предстала в новом образе - брюнетки с короткими волосами (фото, видео)

Певица исполнила главную роль в фильме «Бывшие».

Тина Кароль исполнила главную роль в короткометражном фильме режиссера Евгения Баранова «Бывшие». Певица играет роль девушки, которая пытается выстроить отношения со своим новым молодым человеком, но ее никак не отпускают фантомы ее бывших возлюбленных.

«Бывшие» – это интеллектуальное кино. В нем раскрыт нелегкий выбор человека в борьбе между прошлым и настоящим. И этот выбор определяет его завтрашний день», – говорит Viva автор идеи фильма Виктория Лезина.

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В киношном амплуа Тину Кароль не узнать: без красной помады и в черном парике, певица максимально поменялась для фильма. Неизменным остался только ее пронзительный взгляд.

«Тина Кароль – характерная актриса, она существует в фильме на грани игрового и документального кино»», – говорит режиссер фильма Евгений Баранов.

Работа над фильмом продолжается, премьера запланирована в 2019 году.

Ранее Тина Кароль восхитила поклонников стритстайл-фото. На снимке, опубликованном в Instagram, артистка переходит дорогу с кофе в руке. Она - в легком летнем наряде, верх - белый топ.