"Сколько такая тарелочка стоит?": Ани Лорак жестко раскритиковали за фото с российской премии

Пользователи написали множество гневных комментариев под фотографией певицы, отметив, что певица предала украинский шоу-бизнес, и кроме того, столкнулась с творческим кризисом.

Украинскую певицу Ани Лорак раскритиковали в Instagram за фото с российской премии МузТВ. Лорак получила награду в номинации "Лучший дует" за совместную песню с росийским рэпером Мотом.

Пользователи написали множество гневных комментариев под фотографией певицы, отметив, что певица предала украинский шоу-бизнес, и кроме того, столкнулась с творческим кризисом.

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"Интересно, Аня уже гражданство сменила?", "Как-то Ани Лорак и в России желаемого успеха не достигла（Лобода и то обскакала, и в Украине все утратила. Пик успеха уже позади, к сожалению", "Ани, а сколько такая тарелочка стоит?", "У Лорак давно кризис творчества. Все песни, клипы и манера исполнения - одна причесанная длинная, нудная песня. С середины 90-х одна и та же накрахмаленная прическа, макияж и короткая юбка. Мы все выросли и поменялись, а она застряла в том образе уже 20 лет", "Все боится выпасть из образа. Она уже и Киркорову неинтересна", "Она явно рассчитывала на бОльший успех, выбирая для себя российский шоу-бизнес, в который вложилась немало. Но, верно, ее многие обогнали и по просмотрам, и по премиям, и по залам. Потому что душа ушла", - написали в комментариях пользователи.

Как сообщал УНИАН, поклонники Ани Лорак заподозрили певицу в беременности. На свежем снимке певица позирует в просторном платье, скрывающим ее стройную фигуру, что и натолкнуло поклонников на мысли о беременности артистки.