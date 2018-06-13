Опубликовано первое фото новорожденного сына известной украинской танцовщицы

09:44, 13 июня 2018
Общество
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Первое фото сына Шоптенко / instagram.com/kzmr_mlvch

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Лицо малыша на фотографии не видно, но видно ножки и животик. Назвали мальчика, как и отца - Алексей, передает ТСН.

На фото любимый Шоптенко разместил забавную подпись: "Генеральный спонсор всего. "Извините, не сегодня".

Напомним, что Алена Шоптенко родила первенца в субботу, 9 июня. Хореограф рассказала, как прошли роды и присутствовал ли во время процесса муж звезды Алексей.

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Теги: #роды