Опубликовано первое фото новорожденного сына известной украинской танцовщицы

Возлюбленный танцовщицы выложил милую фотографию в insta-stories.

Муж участницы "Танцев со звездами" Алены Шоптенко, которая 9 июня родила сына, показала первое фото ребенка.

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Лицо малыша на фотографии не видно, но видно ножки и животик. Назвали мальчика, как и отца - Алексей, передает ТСН.

На фото любимый Шоптенко разместил забавную подпись: "Генеральный спонсор всего. "Извините, не сегодня".

Напомним, что Алена Шоптенко родила первенца в субботу, 9 июня. Хореограф рассказала, как прошли роды и присутствовал ли во время процесса муж звезды Алексей.