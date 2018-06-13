Опубликовано первое фото новорожденного сына известной украинской танцовщицы
09:44, 13 июня 2018Общество
526 0
Возлюбленный танцовщицы выложил милую фотографию в insta-stories.
Первое фото сына Шоптенко / instagram.com/kzmr_mlvch
Муж участницы "Танцев со звездами" Алены Шоптенко, которая 9 июня родила сына, показала первое фото ребенка.
Читайте такжеУкраинская ведущая ждет четвертого ребенка
Лицо малыша на фотографии не видно, но видно ножки и животик. Назвали мальчика, как и отца - Алексей, передает ТСН.
На фото любимый Шоптенко разместил забавную подпись: "Генеральный спонсор всего. "Извините, не сегодня".
Напомним, что Алена Шоптенко родила первенца в субботу, 9 июня. Хореограф рассказала, как прошли роды и присутствовал ли во время процесса муж звезды Алексей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter