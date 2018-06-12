Ани Лорак отметила день рождения дочери в Греции (фото)

09:33, 12 июня 2018
Общество
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Софии исполнилось 7 лет / Instagram Ани Лорак

Фотографии певица опубликовала в Instagram.

❤️ Мои сладкие щёчки.. 🍰🍭🍭

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

В Греции Лорак с мужем и друзьями покатались на яхте и вместе разрезали именинный торт.

Отметим, что маленькая Соня растет всесторонне развитым ребенком и знает 4 языка: русский, английский, украинский и турецкий, а также активно занимается танцами.

Instagram Ани Лорак

Как сообщал УНИАН, поклонники Ани Лорак заподозрили певицу в беременности. На свежем снимке певица позирует в просторном платье, скрывающим ее стройную фигуру, что и натолкнуло поклонников на мысли о беременности артистки.

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Теги: #Ани Лорак#певица Ани Лорак