Ани Лорак отметила день рождения дочери в Греции (фото)
09:33, 12 июня 2018Общество
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В Греции Лорак с мужем и друзьями покатались на яхте и вместе разрезали именинный торт.
Софии исполнилось 7 лет / Instagram Ани Лорак
Дочери украинской певицы Ани Лорак Софии исполнилось 7 лет. День рождения дочери артистка решила отметиь в Греции.
Фотографии певица опубликовала в Instagram.
В Греции Лорак с мужем и друзьями покатались на яхте и вместе разрезали именинный торт.
Отметим, что маленькая Соня растет всесторонне развитым ребенком и знает 4 языка: русский, английский, украинский и турецкий, а также активно занимается танцами.
Instagram Ани Лорак
Как сообщал УНИАН, поклонники Ани Лорак заподозрили певицу в беременности. На свежем снимке певица позирует в просторном платье, скрывающим ее стройную фигуру, что и натолкнуло поклонников на мысли о беременности артистки.
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