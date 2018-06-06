Украинские артисты собрались на музыкальный фестиваль в Россию

В России собираются выступить группы YUKO, "Счастливые Люди" и "Валентин Стрыкало".

Украинские группы - YUKO, "Счастливые Люди" и "Валентин Стрыкало" планируют выступить на российском музыкальном фестивале "Дикая мята 2018", который пройдет в деревне Бунырево Тульской области (Россия) 9, 10 и 11 июня.

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В программе также указано имя украинской певицы, участницы шоу "Х-фактор-6" Алины Паш, однако она отменила свое участие.

Как сообщал УНИАН, ранее украинка приехала на российский детский песенный конкурс в оккупированный Крым. Участница шоу Голос.Дети, 12-летняя украинка Ева Лепа одержала победу в российском конкурсе молодых исполнителей "Детская новая волна-2018"