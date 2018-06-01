Лобода рассказала о родах и отказалась отвечать на два вопроса журналистов
Украинская певица Светлана Лобода родила вторую дочь в одном из лучших госпиталей Лос-Анджелеса.
По словам артистки, в США она уехала намеренно на седьмом месяце беременности. Рожала звезда в одном из лучших госпиталей Лос-Анджелеса, передает "КП в Украине".
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"Со мной была семья и самые близкие люди. Но в родильном зале я осталась в окружении медицинского персонала. Возможно, я старомодна, но считаю роды очень интимным процессом и потому предпочитаю в эти минуты оставаться одна", - рассказала Лобода.
"Со мной в родильном зале находилось девять специалистов, каждый из которых отвечал за свою работу. Все очень слаженно", - добавила певица.
Кроме того, как отметили журналисты, артистка отказалась отвечать на вопросы об отце ребенка и имени дочери.
Ранее украинская певица Светлана Лобода показала первую фотографию новорожденной дочери. Роды проходили в Лос-Анджелесе. "Благодарю тебя за то, что сделал это чудо возможным ❤", - говорится в подписи певицы под снимком.