"От красотки не осталось ничего": в сети жестко раскритиковали фото Ани Лорак в купальнике
Поющую в России Ани Лорак жестко раскритиковали в сети за слишком откровенное фото.
На фото, которое на своей странице в Instagram опубликовал журнал Viva!, Лорак позирует в обтягивающем белом купальнике с ярким макияжем и в черных солнцезащитных очках.
Читайте также"Накачала уже все": свежее фото Ани Лорак раскритиковали в Instagram
"Один из девяти нарядов в новом клипе Ани Лорак на песню #Сумасшедшая. Hot или too much?", - спросили у подписчиков журнала.
Пользователи сети набросились на певицу с критикой, обвинив ее в чрезмерном увлечении пластической хирургией.
"Чем старше, тем более оголенная. Слишком много пластической хирургии", "Есть такое красивое слово - Хвойда! Оно придумано для Лорак!", "Скоро голая будет сниматься", "Грудь надутая!", "Сдала старушка. От той бывшей красотки не осталось ничего, а ей еще и 40 нет", - написали пользователи.
Как сообщал УНИАН, ранее украинскую певицу Ани Лорак раскритиковали за неудачное фото. На снимке певица замерла в странной позе, согнувшись и обхватив рукой живот.