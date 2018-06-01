"От красотки не осталось ничего": в сети жестко раскритиковали фото Ани Лорак в купальнике

Пользователи сети набросились на певицу с критикой, обвинив ее в чрезмерном увлечении пластической хирургией.

Поющую в России Ани Лорак жестко раскритиковали в сети за слишком откровенное фото.

На фото, которое на своей странице в Instagram опубликовал журнал Viva!, Лорак позирует в обтягивающем белом купальнике с ярким макияжем и в черных солнцезащитных очках.

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"Один из девяти нарядов в новом клипе Ани Лорак на песню #Сумасшедшая. Hot или too much?", - спросили у подписчиков журнала.

Пользователи сети набросились на певицу с критикой, обвинив ее в чрезмерном увлечении пластической хирургией.

"Чем старше, тем более оголенная. Слишком много пластической хирургии", "Есть такое красивое слово - Хвойда! Оно придумано для Лорак!", "Скоро голая будет сниматься", "Грудь надутая!", "Сдала старушка. От той бывшей красотки не осталось ничего, а ей еще и 40 нет", - написали пользователи.

Как сообщал УНИАН, ранее украинскую певицу Ани Лорак раскритиковали за неудачное фото. На снимке певица замерла в странной позе, согнувшись и обхватив рукой живот.