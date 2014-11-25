В Чернигове милиция задержала трех мужчин, которые разбирали железнодорожные пути

В Чернигове сотрудники батальона патрульной службы Черниговского городского отдела милиции задержали трех мужчин, которые пытались разобрать железнодорожные пути.

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Об этом сообщили в секторе общественных связей УМВД в области.

В дежурную часть Черниговского городского отдела УМВД в воскресенье, 23 ноября, поступило сообщение о том, что неизвестные лица на улице Ушинского разбирают железнодорожный переезд. На месте происшествия правоохранители увидели трех мужчин, которые с помощью лома срывали с колеи железнодорожные костыли. А рядом с ними лежал уже полный мешок с запчастями.

Задержанные сообщили, что разбирали рельсы за вознаграждение, которое им пообещал мужчина, представившийся владельцем этой территории. Он якобы выкупил ее и пытался демонтировать. Хотя как зовут этого человека и его место жительства задержанные правоохранителям так и не смогли сообщить.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 185 УК (кража) (карается штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 80 до 240 часов, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, или лишением свободы на срок до 3 лет).

Продолжается досудебное расследование.