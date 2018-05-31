"Я рос в селе": Олег Винник рассказал о своем прошлом

Кроме того, в беседе с журналистами музыкант вспомнил историю происхождения своего рода и фамилии.

Украинский певец Олег Винник, поклонницы которого рассказали о его целебной силе, поделился историей происхождения своего рода и фамилии.

Артист стал героем нового выпуска издания "Телегид", обложку которого украсил.Об этом сообщает ТСН. В интервью изданию Олег также рассказал о своем сценическом имидже, разнице между творчеством и показухой. По словам Винника, он сам создает свой образ. Певец отдает предпочтение оригинальным дизайнерским вещам, которые, в основном, покупает за границей.

"Подхожу к этому практично. Не люблю устраивать из этого шоу, феерию, облачаться в перья, чтобы всех сразить наповал. Можно выйти на сцену в обычной футболке и это нравится людям. А можно выйти в сверкающем наряде со стразами за миллион долларов и не произвести никакого впечатления на публику. Блистать на сцене не репертуаром, а дорогими вещами – это не творчество, а показуха. И это для меня неприемлемо", - отметил Олег Винник.

Кроме того, в беседе с журналистами музыкант вспомнил историю происхождения своего рода и фамилии:

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"Мои предки были высокими и статными, в общем, знатными молодцами. Отборные, сортовые. А, когда мой прадед Елисей шел по селу, то все девчонки ахали – такой высокий и красивый он был. А Винники пошли от первых виноградарей и виноделов. Во Львовской области есть город Винники, он был основан еще в 13-м веке и поставлял ко княжескому столу вино и виноград".

"Я рос в селе до 16 лет. И, конечно же, как все нормальные жители села ел фрукты-овощи только со своего сада-огорода. Не понаслышке знаю, что такое посадить картошку, прополоть ее, подгорнуть, собрать… Мама говорила: "Хочешь идти в клуб на танцы – сначала сходи на огород поработай!" И я не стыжусь этого", - поведал певец.

Как сообщалось, поклонницы украинского певца Олега Винника, который недавно заявил, что мог бы стать президентом, уверяют, что голос артиста целебный, а дети засыпают под его песни.