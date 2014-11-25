В Харькове совершено покушение на директора Тубного завода

По первой информации, поступившей от близких пострадавшего, в Фильштинского выстрелили прямо в его рабочем кабинете. Мотив покушения мог иметь личный характер, либо имел место конфликт с партнерами.

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Позднее информация о месте происшествия уточнилась: в бизнесмена стреляли, когда он находился в своей машине по пути на работу. Было совершено два выстрела, одна пуля попала в правое плече, сообщает jewishnews.com.ua.

По словам близких Леонида, пуля не задела жизненно важные органы. Фильштинский находится в больнице, его готовят к операции.