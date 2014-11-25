В МВД пригрозили уголовной ответственностью за вывоз оружия из зоны АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

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“Сегодня мы действительно имеем случаи, когда из зоны АТО под разными предлогами пытаются вывезти оружие. Поэтому МВД может давать только одну оценку таким случаям: независимо от социального статуса, принадлежности к тому или иному подразделению или волонтерской группе (а часто и волонтеры, так называемые волонтеры занимаются такими махинациями), это преступление, преступление уголовное и, бесспорно, за него предусмотрена строгая ответственность. Поэтому лишний раз предупреждаем тех умников, которые имеют возможность незаконно вывезти из зоны АТО оружие или боеприпасы - будут найдены и наказаны”, - подчеркнул Шкиряк.