Фото с клубничкой: ведущая "Орла и решки" снялась топлес
21:02, 22 мая 2018Общество
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Известная украинская телеведущая показала снимок, на котором запечатлена без белья.
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Украинская телеведущая Леся Никитюк снялась топлес, прикрыв грудь тарелкой с клубникой.
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Фото известная по программе "Орел и решка" ведущая разместила в своем Instagram.
Никитюк вела "Орел и решка" вместе с Региной Тодоренко. Ранее – с Андреем Бедняковым. Также она была ведущей шоу "Вокруг М".
Как сообщал УНИАН-Таблоид, певица и ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко встречается с российским певцом, экс-участником дуэта Smash Владом Топаловым.
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