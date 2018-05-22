Фото с клубничкой: ведущая "Орла и решки" снялась топлес

Известная украинская телеведущая показала снимок, на котором запечатлена без белья.

🍓🍓🍓 Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 21 Тра 2018 р. о 4:40 PDT

Украинская телеведущая Леся Никитюк снялась топлес, прикрыв грудь тарелкой с клубникой.

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Фото известная по программе "Орел и решка" ведущая разместила в своем Instagram.

Никитюк вела "Орел и решка" вместе с Региной Тодоренко. Ранее – с Андреем Бедняковым. Также она была ведущей шоу "Вокруг М".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, певица и ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко встречается с российским певцом, экс-участником дуэта Smash Владом Топаловым.