Боевики из "Градов" обстреляли украинскую колонну разминирования
15:26, 21 ноября 2014Общество
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Из артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляны позиции сил АТО недалеко от населенных пунктов Дебальцево, Углегорск, Каменка, Донецкий и Никишино.
REUTERS
Боевики из «Градов» обстреляли группу по разминированию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«На Дебальцевском направлении террористы из «Градов» обстреляли нашу колонну разминирования», - отметил он.
«Из артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляны позиции сил АТО недалеко от населенных пунктов Дебальцево, Углегорск, Каменка, Донецкий и Никишино», - добавил Лысенко.
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