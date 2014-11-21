Боевики из "Градов" обстреляли украинскую колонну разминирования

Боевики из «Градов» обстреляли группу по разминированию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«На Дебальцевском направлении террористы из «Градов» обстреляли нашу колонну разминирования», - отметил он.

«Из артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляны позиции сил АТО недалеко от населенных пунктов Дебальцево, Углегорск, Каменка, Донецкий и Никишино», - добавил Лысенко.