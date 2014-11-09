Боевики обстреляли военных из "Градов", ранены четверо бойцов - ОК "Север"

За прошедшие сутки в зоне ответственности войск оперативного командования "Север" ранены четверо военнослужащих. Личному составу оказана медицинская помощь и проведена эвакуация в медицинские учреждения.

Об этом сообщается на странице оперативного командования в Facebook.

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"В зоне ответственности войск оперативного командования «Север» осуществлено 13, из них с БМ-21 «Град» - 3, минометные - 5, стрелковое оружие -2, с АГС-17 - 3", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что личный состав одного из блокпостов остановил штурм пехоты и танка боевиков.

За ночь в зоне ответственности войск оперативного командования «Север» подразделениями противовоздушной обороны зафиксировано 9 пролетов беспилотных летательных аппаратов противника в районе населенных пунктов Штормовое, Верхняя Ольховая, Счастье.