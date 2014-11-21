Армия уничтожила часть артустановок, переброшенных боевиками на Луганщину

Силы Антитеррористической операции уничтожили часть дополнительных артиллерийских установок боевиков, которые были переброшены на Луганщину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Остается напряженной ситуация на луганском направлении, здесь боевики из минометов подвергли массированному обстрелу опорный пункт сил АТО вблизи города Счастье», - отметил он.

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Также Лысенко отметил, что «зафиксировано перебрасывание террористами в Станично-Луганский район дополнительных артиллерийских установок, часть этого подкрепления уже уничтожена силами АТО во время ответных огневых ударов».

«Продолжаются обстрелы боевиками в районе Бахмутовской трассы. Здесь террористы из «Градов» обстреляли опорный пункт возле поселка Крымское и из артиллерии и минометов позиции украинских военных вблизи сел Сокольники и Трехизбенка», - добавил представитель СНБО.