Россияне из установок "Ураган" трижды обстреляли артиллерийские позиции украинской армии
09:57, 01 сентября 2014Политика
2 0
Россияне из установок реактивной систем залпового огня"Ураган" обстреляли артиллерийские позиции ВСУ.
Россияне трижды из установок "Ураган" обстреляли артиллерийские позиции украинской армии / Фото: wikipedia.org Vitaly Kuzmin
Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО.
"Трижды со стороны Российской Федерации, с применением систем «Ураган» были обстреляны артиллерийские позиции Вооруженных Сил Украины неподалеку от населенного пункта Веселая Гора", - говорится в сообщении.Читайте такжеСилы АТО уничтожили два танка, установку "Ураган" и шесть установок "Град" боевиков - штаб
Также продолжились обстрелы позиций украинских войск неподалеку населенных пунктов Ленино, Победа, Лутугино, Березино, Тоненькое, Кировское, Енакиево, Донецкое.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter