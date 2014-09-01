Россияне из установок "Ураган" трижды обстреляли артиллерийские позиции украинской армии

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО.

"Трижды со стороны Российской Федерации, с применением систем «Ураган» были обстреляны артиллерийские позиции Вооруженных Сил Украины неподалеку от населенного пункта Веселая Гора", - говорится в сообщении.Читайте такжеСилы АТО уничтожили два танка, установку "Ураган" и шесть установок "Град" боевиков - штаб

Также продолжились обстрелы позиций украинских войск неподалеку населенных пунктов Ленино, Победа, Лутугино, Березино, Тоненькое, Кировское, Енакиево, Донецкое.