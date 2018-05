"Не твоя игрушка": перевод песни экстравагантной победительницы Евровидения-2018 (видео)

По результатам голосования телезрителей и национальных жюри, победителем Евровидения-2018 стала певица из Израиля.

Победителем Евровидения-2018 стала экстравагантная певица из Израиля Netta с не менее необычной песней Toy.

Предлагаем ознакомиться с переводом песни с английского языка.

Toy

Look at me, I'm a beautiful creature

I don’t care about your modern-time preachers

Welcome boys, too much noise,

I will teach you Pam pam pa hoo, Turram pam pa hoo

Hey, I think you forgot how to play

My teddy bear's running away

The Barbie got something to say: Hey! Hey! Hey! Hey!

My "Simon says" leave me alone

I'm taking my Pikachu home

You're stupid just like your smart phone

Wonder woman, don't you ever forget

You're divine and he's about to regret

His baka-bakum, bak-bak bakumbai…

I’m not your toy

You stupid boy

I'll take you down

I'll make you watch me

Dancing with my dolls

On the MadaBaka Beat

Not your toy!

A-A-A-Ani Lo buba!

Don't you go and play with me boy!

A-A-A-Ani Lo buba!

Don't you go and play… Shake!

Kulului, Kulului, Ah, wedding bells ringing

Kulului, Kulului, Ah, money man bling-bling

I don't care about your 'stefa', baby

Pam pam pa hoo, Turram pam pa hoo

Wonder woman, don't you ever forget

You're divine and he's about to regret

His baka-bakum…bak-bak bakumbai…

I’m not your toy

You stupid boy

I'll take you down

I'll make you watch me

Dancing with my dolls

On the MadaBaka Beat

Not your toy

Игрушка

Посмотрите на меня - я прекрасное создание,

И мне плевать на твоих современных проповедников.

Давайте же, мальчики, столько шума вокруг - я вас научу, эй!

Вы, кажется, забыли правила игры.

Эй! Мой мишка Тедди убегает сломя голову,

Барби есть что сказать, эй, эй, эй!

Мой "Саймон говорит..." - оставь меня в покое!

Я забираю своего Пикачу и ухожу домой -

Ты такой же тупой, как твой смартфон.

Чудо-Женщина - не забывай,

Что ты великолепна, и он еще пожалеет.

Ведь он... Мальчик,

Я не твоя...

Я не твоя игрушка (не твоя игрушка),

Глупый мальчик (глупый мальчик).

Я спущу тебя с небес на землю и заставлю смотреть,

Как я танцую с моими куколками под маза-бака ритм.

Не твоя игрушка! (Кулулу, Кулулу!)

(Кулулу, Кулулу!) 4

Я не марионетка,

Даже не думай играть со мной, мальчик!

Я не игрушка,

Даже не думай играть! Танцуем!

(Кулулу, кулулу!) Звон свадебных колоколов,

(Кулулу, кулулу!) Звон монеток у мужчин.

Мне плевать, как много у тебя денег, детка.

Чудо-Женщина - не забывай,

Что ты великолепна, и он еще пожалеет.

Ведь он... Мальчик,

Я не твоя...

Я не твоя игрушка (не твоя игрушка),

Глупый мальчик (глупый мальчик).

Я спущу тебя с небес на землю и заставлю смотреть,

Как я танцую с моими куколками под маза-бака ритм.

Я возьму тебя сейчас,

Возьму тебя с собой, малыш.

(Я не твоя игрушка)

Глупый мальчик,

Я спущу тебя с небес на землю и заставлю смотреть,

Как я танцую с моими куколками под маза-бака ритм.

(Я не твоя игрушка) Посмотрите на меня - я прекрасное создание,

(Глупый мальчик) И мне плевать на всех ваших современных божеств.

(Я не твоя игрушка) Не твоя игрушка, не твоя игрушка, не твоя игрушка, не игрушка,

Не твоя игрушка, не твоя игрушка, не твоя игрушка, не игрушка.

Как сообщал УНИАН, по результатам голосования телезрителей и национальных жюри, победителем Евровидения-2018 стала певица из Израиля, набрав 529 баллов. Второе место заняла певица из Кипра с показателем 436 баллов, третее место - за австрийцем (342 балла).

Выступление победительницы Евровидения Netta - Toy (видео: Eurovision Song Contest)