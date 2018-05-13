Melovin занял 17 место на Евровидении-2018 (видео)
02:27, 13 мая 2018Общество
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По результатам голосования он набрал 130 баллов.
Украина: MELOVIN с песней Under the Ladder / Andres Putting
Украинский представитель на Евровидении-2018 Melovin занял 17 место.
По результатам голосования он набрал 130 баллов.
Победительницей конкурса стала конкурсантка от Израиля.
Напомним, по результатам жеребьевки, которая состоялась после второго полуфинала Евровидения-2018, конкурсант от Украины Melovin открыл решающее шоу песенного конкурса.
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