Melovin занял 17 место на Евровидении-2018 (видео)

По результатам голосования он набрал 130 баллов.

Украинский представитель на Евровидении-2018 Melovin занял 17 место. По результатам голосования он набрал 130 баллов. Победительницей конкурса стала конкурсантка от Израиля. Напомним, по результатам жеребьевки, которая состоялась после второго полуфинала Евровидения-2018, конкурсант от Украины Melovin открыл решающее шоу песенного конкурса.

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