Melovin занял 17 место на Евровидении-2018 (видео)

02:27, 13 мая 2018
Общество
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Украина: MELOVIN с песней Under the Ladder / Andres Putting

По результатам голосования он набрал 130 баллов.

Победительницей конкурса стала конкурсантка от Израиля.

Напомним, по результатам жеребьевки, которая состоялась после второго полуфинала Евровидения-2018, конкурсант от Украины Melovin открыл решающее шоу песенного конкурса. 

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