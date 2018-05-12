"Поддерживайте все равно": Melovin перед финалом Евровидения-2018 обратился к украинцам
22:51, 12 мая 2018Общество
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Перед решающим действом на улицах португальской столицы сложилась очень хорошая атмосфера.
MELOVIN во время второго полуфинала Евровидения-2018 / REUTERS
Представитель Украины на Евровидении-2018 Melovin перед выступлением обратился к соотечественникам с призывом о поддержке.
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"Я понимаю, что Украина не может голосовать, но ваша поддержка, ваша моральная сила, ваш боевой дух должен помочь нам, нашей команде, здесь, в Лиссабоне. Поэтому поддерживайте все равно", - попросил он, передает ТСН.
Перед решающим действом на улицах португальской столицы сформировалась очень хорошая атмосфера – люди из разных уголков Европы веселились, знакомились и общались между собой. Украинская община прихватила с собой сине-желтые флаги и во время прямого включения скандировала лозунги в поддержку своей страны.
Как сообщал УНИАН, Melovin успешно открыл конкурсную часть финала Евровидения-2018.
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