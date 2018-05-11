Украина откроет финал Евровидения-2018: Melovin рассказал о подготовке к грандиозному событию

Представитель Украины радуется, что ему выпала честь первым выступать в финале конкурса.

Melovin, конкурсант от Украины на Евровидении-2018, видео которого с выступления во втором полуфинале набирает популярность в YouTube, готовится открывать финал песенного соревнования.

В интервью журналисту ТСН исполнитель признался, что его не огорчило и не испугало то, что ему придется выступить первым в финале.

"Наоборот. Я был очень рад, потому что я вытащил именно первую часть, я надеялся что будет первый номер. Мне его поставили. Мы очень хотели открывать и закрывать. Получилось, что в первой части мы закрывали, а теперь мы открываем. Это конкурс, для конкурса очень хорошо выступать первым и последним. Середина – это очень сложная миссия для артиста. Первая тоже, но мне это нравится", - прокомментировал исполнитель.

Относительно того, как Melovin настраивается на выступление, он рассказал, что ему очень помогает поддержка родителей. Также певец поделился, что когда он прошел в финал, в его честь в Харькове запустили салют. А вот как отреагировали в родном городе артиста в Одессе – он не знает.

Melovin поделился, что делает все для того, чтобы победить и признался, что ненавидит репетиции.

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"Самый главный настрой – это когда понимаешь, что это прямой эфир. Потому что репетиции есть репетиции, я их очень не люблю. Они для меня такие, без эмоций, эту эмоцию надо выдавливать. А мне такое не нравится, мне нравится когда есть прямая эмоция, посыл от людей, находящихся в зале. Я понимаю, что финал будет намного горячее. Мне кажется, все у нас получится", - сказал оптимистично настроенный певец.

Melovin поделился, что мечтает привезти "Евровидение" в Украину. Также исполнитель выразил надежду, что в 2019 году конкурс состоится в его родном городе Одессе.

"Я очень хочу сделать все так, чтобы была возможность вновь провести "Евровидение" в Украине. Как получится, посмотрим. Для меня "Евровидение" – новый этап в жизни. Я не хочу, чтобы он заканчивался как-то не очень хорошо для меня. Все равно хочется какого-то праздника, победы. И вообще, хочется чтобы в следующем году "Евровидение" было в моем родном городе Одессе", - признался наш представитель.

Напоследок Melovin рассказал, что для него было приятной неожиданностью, когда зрители в зале начали напевать его песню.

"Я не ожидал, что зал будет напевать мою песню. Когда ты уже выступил и поднимаешься в грин-рум и люди не останавливаются, и продолжают петь твою песню, это очень приятно", - заметил артист.